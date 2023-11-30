ERÜ Rektörü Altun: 'Araştırma Merkezlerimiz üniversitemizin hep yukarıda kalmasına katkı sağlamıştır'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) tarafından düzenlenen ‘5. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı’nda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, “Araştırma Merkezlerimiz üniversitemizin değerlendirme süreçlerinde hep yukarıda kalmasına önemli katkı sağlamıştır” dedi.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen çalıştaya, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Yılmaz, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda, Erciyes Üniversitesi Araştırma Dekanı Doç. Dr. Gökmen Zararsız tarafından ‘Araştırma Yönetimi Süreçlerinde Kurumsal Veri Analitiği konusunda konferans verildi. Daha sonra çalıştaya telekonferansla katılan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal projeler hakkında bilgiler verdi.

Çalıştayda konuşan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ Araştırma Merkezi’nin üniversitenin değerlendirme süreçlerinde hep yukarıda kalmasını sağladığını belirterek; “Üniversitemizde özellikle nitelikli araştırmacıların olması ve bu süreçlerde hep birlikte çalışmak, önceki dönem rektörlerimizin ortaya koyduğu etkili vizyonlar, projeler bizim bu günlerde daha güçlü olmamızı sağlamıştır. Özellikle Araştırma Merkezlerimiz bu manada etkin bir şekilde üniversitemizin değerlendirme süreçlerinde hep yukarıda kalmasına önemli katkı sağlamıştır. Göreve geldikten sonra özellikle Araştırma Dekanlığı ve Öğrenci Dekanlığı olarak bir yapılanmaya girdik. Bu yapılanmaların etkin sonuçlarını kısa vadeli proje olarak da almaya başladık. Özellikle Rektör Araştırma Dekanlığı ki diğer yardımcı hocalarımız ile birlikte sürekli bir araya geliyoruz ve diyoruz ki ‘Hangi başlıklarda eksikliklerimiz var?’ Yüzde 40 kalite, yüzde 40 kapasite, yüzde 20 işbirlikleri diyoruz. Bu başlıklarımızı sürekli kendi içerimizde değerlendiriyoruz. Sanayicilerimizle bir araya geliyoruz. Sanayicilerimiz ile oda toplantıları yapıyoruz. Bunun yaparken de sadece Kayseri’de araştırma merkezi olan firmalarımızla değil, İç Anadolu bölgesinde 75 adet araştırma merkezi olan sanayicilerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan, 2 gün sürecek çalıştayda çeşitli sunumlar ve oturumlar düzenlenecek.