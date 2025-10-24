ERÜ Rektörü Altun, 'Can güvenliğinizi titiz bir şekilde devam ettiriyoruz'

Geçtiğimiz gün saat 11.00 civarlarında Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde 35 yaşındaki Meliha Keskin, eski kocası tarafından öldürüldü. Bugün üniversite öğrencileri ve akademisyenler Edebiyat Fakültesi önünde eylem yapılmasının ardından Rektörlük binası önüne yürüyüş yaptı. Rektörlük binası önünde açıklama yapan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, öğrenci temsilcileri ile görüşmeler sağladıklarını ve öğrencilerin can güvenliklerini korumaya titizlikle devam ettiklerini vurgulayarak, “Şimdi bu süreçlerin zaten planlandığını aktarıyoruz ki bu çalışmalarımız devam ediyor. Ancak yaşanan bu olayda, geldiğimiz an itibariyle güvenlik noktalarında zaten bütün kontroller geçişlerde yapılıyor. Ve bu kontroller yapılma anıyla ilgili biz gerekli işlemleri başlatmış durumdayız. Burada sizin temsilci arkadaşlarınız var. Arkadaşlar ile beraber biz bu ortaya koyduğumuz, koyacağımız çalışmaları hep birlikte yöneteceğiz. Şunu bilin, sizin can güvenliğiniz, emin olun, bunu belki kabul etmeyeceksiniz ama titiz bir şekilde devam ettiriyoruz. Zaten vardı ve bundan sonra da devam edecek. Umarım, birbirimizi anlamaya çalışırız. Şunu unutmayın: Bu üniversite çok büyük bir üniversitedir. Sizlerle beraber daha büyük olacağız. Kadına şiddete bizler de karşıyız. Bizler de bununla ilgili konunun takipçisi olacağız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yapılacak çalışmalarla ilgili ki bunlar zaten bizde var. Bunlar süreç olarak devam ediyor. Özellikle arkadaşlarımız kampüs içerisinde araçların ring olarak gezmesi noktasında bir talepleri oldu. Ayrıca proje olarak önümüzde. Bu çalışmaları yapıyoruz. Biz bir komisyon kurduk bu çalışmalarda katkılar, ilave görüşler neler? Onları alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hayırlı günler diliyorum” ifadelerinde bulundu.

‘ÜNİVERSİTEYE SİVİL GİREMEYECEK’

Rektör Fatih Altun’un konuşmasının ardından, Öğrenci Temsilcisi Doğuş Çoban, “Bundan sonra üniversitemize giriş-çıkışlar siviller tarafından yapılamayacak. Turnikeler olacak ve bu turnikelere sadece öğrenci kartıyla giriş yapılacak. Dışarıdan hiçbir sivil üniversitemize giremeyecek. Ayrıca öğrenci komisyonuyla birlikte tüm fakültelerden, tüm bölümlerden 1., 2., 3., 4. sınıflardan öğrenciler belirlenecek ve bu komisyonda kendi hakkımızı yine Rektöre karşı alacağız. Şiddet, taciz, tehdit gibi durumlarda direkt olarak üniversite üzerinden ulaşabileceğiniz hatlar geliştirilecek ve anında bu hatlara ulaşabileceksiniz. Bundan sonra tek tıkla, sadece 1 dakika içerisinde her şey sizin elinizde olacak. Hiçbir şeyden korkmayacağız. Hiçbir şeyden çekinmeyeceğiz. Üniversiteye sivil giremeyecek, öğrenci kimliği olmayan giremeyecek. Merak etmeyin. Ringler oluşturulacak. Bu ringlerle üniversite içerisinde sadece öğrenciler girebilecek, öğrenciler gezebilecek” şeklinde konuştu.