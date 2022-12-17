ERÜ Rektörü Altun, ERSEM'i ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Sürekli Eğitim Merkezi’ni (ERSEM) ziyaret ederek, kursiyerler ile sohbet etti.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşcı ile birlikte ERSEM’i ziyaret etti. Ziyaretinde ilk olarak Kayseri Valiliği, İl Göç İdaresi ve ERÜ iş birliği ile düzenlenen “Türkçe Öğrenme Seferberliği” çerçevesinde Türkçe Öğrenimi gören kursiyerler ile bir araya gelen Rektör Altun, kursiyerlere başarılar diledi. Rektör Altun, daha sonra Yabancılara Türkçe Öğretimi Eğiticiler Eğitimi kursiyerlerini de ziyaret etti.

Kursiyerler ile tek tek sohbet eden Rektör Altun, yabancılara yönelik Türkçe öğreniminin yaygınlaştırılması için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.