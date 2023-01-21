ERÜ Rektörü Altun, ERÜTAM'ı ziyaret etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, araştırma merkezleri ziyaretleri çerçevesinde Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni (ERÜTAM) ziyaret ederek, merkez araştırmacıları ile bir araya geldi.

Araştırma merkezleri ziyaretleri çerçevesinde Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. Sultan Taşcı ile birlikte ERÜTAM’ı ziyaret etti. Merkez Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda ilk olarak Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ulaş, merkezin kuruluşundan bu yana yürütülen faaliyetler ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da toplantıda yaptığı konuşmasında tahıl ve tarım arzının önemine dikkat çekti.

ERÜTAM’ın önemli bir alana sahip araştırma merkezi olduğunu belirten Rektör Altun, “ERÜTAM’da bizler bir yandan üretim yaparken amacımız öğrencilerimize uygulama alanı sağlamak. Araştırma merkezlerinin temel amaçlarından birisi hem AR-GE boyutu hem de öğrencilerimize katkılar sağlamaktır. Bu nokta da ERÜTAM’da bu amaca ulaşan seviyede olduğumuzu görmekteyiz. Bunları bizler daha da artırmak istiyoruz” dedi.

Rektör Altun, konuşmasının ardından araştırmacılar ve öğrenciler ile sohbet etti.

Ziyaretin sonunda Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Ulaş tarafından Rektör Prof. Dr. Fatih Altun’a ERÜTAM’da üretilen ürünlerden hediye edildi.