ERÜ Rektörü Altun, 'Hizmetlerin aksamaması için yenileme çalışması gerçekleştirdik'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Gevher Nesibe Hastanesinde yenilenen Üroloji ve Göğüs Cerrahisi yataklı servislerinin açılışına Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç katıldı. Açılış öncesi konuşan Erciyes Üniversitesi Rektörü Fatih Altun, “Erciyes Üniversitemiz’in ana binasında hizmetlerin aksamaması için bir yenileme çalışması gerçekleştirdik. Bu çalışma iki aşamadan oluşuyor. 12. ve 11. katın yenilenmesi, devamında da 10. ve 9. Katın yenilenmesi olarak devam ediyoruz. Burada özellikle Cumhurbaşkanlığı Strateji bütçeden almış olduğumuz kaynak üzerinden bu çalışmamızı devam ettiriyoruz. Aslında bu yenileme, bizim devam eden 800 yatak kapasiteli hastanenin yapım süresince buradaki hizmet kalitesini düşürmemek anlamında yapılan bir yenileme çalışmasıdır” diye konuştu.

Açılış öncesi konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserimizde sağlık denilince akla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi gelir. Bunu kimse gözardı edemez. Kurulduğu günden beri sürekli kendini yenileyen, eğitime önem veren bir bakıma da bölgeye değil Türkiyemize ve yurt dışına da hitap eden, kendisinden söz ettiren araştırma üniversitemizin önemli bir birimi. Böyle güzel bir birimin fiziki olarak da daha güzelleşmesi, günün koşullarına uyarlanması elbette yöneticilerimiz ufkuyla olmazsa olmazımız. Sağ olsun gayretiyle de yine İbrahim Şenel Başkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 800 hastanemizin müjdesi bir bakıma projelendirme boyutunda yakında ihalesinin de yapılacağını açıklayınca bizler de keyif alıyoruz. İnşallah bir 800 daha ekler hocam. Böylece bir bakıma da şehir hastanemizdeki sayıya da ulaşılmış olur. Basamaklar önemli. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’de hepimiz için 3. basamak olarak görülüyor. Burada da gerekli hizmetler yapılmak suretiyle, insanlar şifa buluyor. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kayserimiz hep hayırseverleyile anılıyor. Bu defa devletimizin yatırımıyla birlikte olmak bizleri keyiflendirdi” ifadelerinde bulundu.