ERÜ Rektörü Altun, Öğrencilerle İftar Yaptı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilk iftarını öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yaptı.

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  • 24.03.2023 09:28
  • Güncelleme: 24.03.2023 09:56
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ERÜ Rektörü Altun, Öğrencilerle İftar Yaptı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, ilk iftarını öğrenci yemekhanesinde öğrencilerle yaptı.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, senato üyeleri, fakülte dekanları ile birlikte Ramazan ayının ilk gününde öğrenci yemekhanesinde iftar yaptı. Yemekhanede öğrencilerle birlikte yemek sırasına girerek tabldotta iftar menüsü alan Rektör Altun, öğrenciler ile sohbet etti. Tüm İslam alemine hayırlı Ramazanlar dileyen Rektör Altun, Ramazan ayı boyunca ERÜ’de hayırseverlerin katkıları ile her gün öğrencilere ücretsiz iftar yemeği verileceğini söyledi. Rektör Altun şunları kaydetti;

"Erciyes Üniversitesi yönetimi olarak, yüz yüze eğitim gören öğrencilerimiz ile iftarlarda bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. İlk iftarımızı da bugün öğrencilerimiz ile yaparak onlar ile bir arada olduk. Kayserimiz hayırseverleri ile çok güçlü bir ilimiz. Her gün öğrenci yemekhanemizde bir hayırseverimiz iftar vererek öğrencilerimize destek oluyorlar. Ben destek veren tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle deprem bölgelerimizde olmak üzere mübarek ramazan ayının feyzi ve bereketi ile tekrardan ayağa kalkıp, daha mutlu günleri millet olarak yaşayacağımızın düşüncesi içerisinde Ramazan ayımızın mübarek olmasını temenni ediyorum.”

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İHA

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