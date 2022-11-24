ERÜ Rektörü Altun, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu

Birim ziyaretlerine devam eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

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  • 24.11.2022 14:34
  • Güncelleme: 25.11.2022 14:02
ERÜ Rektörü Altun, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde İncelemelerde Bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Birim ziyaretlerine devam eden Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, beraberinde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan, Prof. Dr. Sultan Taşcı ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ile Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyaretinde merkezde bulunan cihazları yakından inceleyen Rektör Altun, Merkez Müdürü Prof. Dr. Mustafa Soylak’tan bilgiler aldı.

Rektör Altun, ziyaretinde ayrıca merkez bünyesinde faaliyet gösteren araştırma laboratuvarlarını inceleyerek, yürütülen AR-GE çalışmaları hakkında araştırmacılardan bilgiler aldı.

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İHA

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