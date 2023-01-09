ERÜ Rektörü Altun, 'Türkiye'de ciddi dereceler yapmış bir üniversiteyiz'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü münasebetiyle basın toplantısı düzenledi. İlk günden itibaren öğrencilerle bir araya gelmek ve onların problemlerini anlamak için faaliyetler içerisinde bulunduklarını söyleyen Rektör Altun, “İlk günden itibaren öncelikle öğrenci rektör buluşmaları yaparak öğrencilerimizle bir araya gelmek ve onların problemlerini anlamak için faaliyetler içerisinde bulunduk. Öğrenciler yol haritamızı oluşturmamızda çok etkin sonuçlar vermekte ki biz bunu ısrarla devam ettirmek istiyoruz. Kendileriyle oryantasyon anlamında fakülte bazında faaliyetlerimiz ısrarla devam etmektedir. Çünkü onlar anne babalarının yanından ayrıldılar, ilk defa farklı bir şehir, farklı bir ortamda yaşayacaklar. Dolayısıyla bizim ev sahipliğini onlara göstermemizin, Kayserimizin sıcak yönünün onlara hissettirilmesinin çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Biz onları terminalde karşılamak istedik, tamamıyla benim sivil olarak katıldığım ve gelişen bir faaliyetti çok mutlu oldular. Bunlara baktığımız zaman şehrimizi tanımaları için de bazı imkan ve fırsatlar tanıdık. Özellikle kendilerine Kayseri turu olarak, kültür turu olarak bir faaliyet düzenledik. Büyükşehir Belediyemizin de faaliyetleri oldu. Burada ‘Yaşadığın Şehri Tanı’ anlamında, öğrencilerimizin bundan sonraki belki hazırlıkla beraber 5 yılı geçirecekleri şehirde aidiyet duygusunu geliştirmek için etkin olarak onlarla beraber olmaya ve vakit geçirmeye çalışmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“ERCİYES ÜNİVERSİTESİ OLARAK BULUNDUĞUMUZ KONUMUN ÇOK TESADÜF DEĞİL”

Erciyes Üniversitesi’nin Türkiye’de ciddi dereceler yapan bir üniversite olduğunu dile getiren Rektör Altun, “Biz araştırma üniversitesi olarak Türkiye’de ciddi dereceler yapmış bir üniversiteyiz. Bunun sürdürülebilir olması da çok önemlidir. Ödül olarak öncelikle Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hem kurumsal hem de şahsi ödüllendirmede 2 tane ödülümüz oldu. Bu da bizi çok motive ve mutlu etti. Devamında Türkiye Sağlık Enstitüsü başkanlığı tarafından, sağlık ile ilgili araştırmalara bir ödüllendirmesi vardı onu da 2 ödülle taçlandırmış olduk. Son olarak da bundan 10 gün önce Türkiye Bilimler Akademisi’nin ortaya koymuş olduğu TÜBA ödül töreninden de 2 tane ödül alarak, aslında Erciyes Üniversitesi olarak bulunduğumuz konumun çok tesadüf olmadığını hatta çok ciddi bir emeğe ve özgeçmişe dayalı olduğunu burada bir kez daha tescil etmiş olduk” diye konuştu.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü de kutlayan Rektör Altun, “Sizlerle beraber olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ve çok daha sık olarak bir araya gelmek istediğimizi belirtmek istiyorum. 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününüzü canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.