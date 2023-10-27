ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 'Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız' dedi.

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  • 27.10.2023 14:59
  • Güncelleme: 27.10.2023 15:10
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun:' Cumhuriyet'in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız'
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “Cumhuriyet’in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız” dedi.

Rektör Prof. Dr. Altun, yayımladığı mesajda şu görüşlere yer verdi:

“29 Ekim 1923’te Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan Anayasa değişikliği ile bu yıl büyük onur ve şerefle 100. Yıldönümünü kutladığımız Cumhuriyet ilan edildi. Bundan 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde aziz Türk Milleti’nin dillere destan kahramanlık destanı ve büyük fedakârlık ile kurulduğu Cumhuriyet’in heyecanını ilk günkü gibi yaşamaktayız. ‘Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ sözleri ile Cumhuriyet’in ilanını müjdeleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugün ülkemizde özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızın temelini atmıştır. Cumhuriyetin ilan edilişi şanlı tarihi boyunca tüm imkansızlıklara rağmen kenetlenerek eşsiz bir mücadele örneği gösteren Aziz Türk Milleti’nin, verdiği başarı hikâyesinin taçlandırdığı gün olmuştur. Cumhuriyetimiz, var oluşundan bugüne kadar hür ve bağımsız yaşayan Türk Milleti’nin hiçbir zaman baskılara boyun eğmeyeceğinin ve hürriyetinden asla ödün vermeyeceğinin en önemli göstergesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En Büyük Eserim’ dediği Cumhuriyet geleceğimizin teminatı olan gençlerimize emanettir. Türkiye Yüzyılında Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutladığımız bu günlerde kurtuluş mücadelemizin köklü hatırasını ilelebet yaşatmak için Erciyes Üniversitesi olarak var gücümüz ile bizler çalışmaya devam edeceğiz. Aziz Türk Milletini bölmek, parçalamak isteyenler ve ülkemiz üzerinde oyun oynamak isteyenler şunu unutmamalıdırlar; dün olduğu gibi bugünde başaramayacaklardır. Bu duygu ve düşünceler ile Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; tüm silah arkadaşlarını ve vatanımız için canını feda eden aziz şehitlerimiz ile gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.”

İHA

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