ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun'dan Vizyoner Açıklamalar

Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleşen programa, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Bayar Özsoy ve Murat Cahid Cıngı gibi önemli isimlerin yanı sıra birçok akademisyen, öğrenci ve yerel yönetici katıldı. Program, üniversitenin kuruluşundan bu yana süregelen gelişimi anlatan fotoğraf sergisi ile başladı.

Sağlık Alanında Önemli Yatırımlar

Prof. Dr. Altun, sağlık alanında yapılan yatırımlara dikkat çekerek, Tıp Fakültesi Hastaneleri Acil Ek Binası’nın açılmasının yanı sıra yeni Diş Hastanesi’nin kapasite artışına da vurgu yaptı. Bu hastane, 41 bin metrekare kapalı alanı ve 399 ünit kapasitesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, robotik cerrahinin önemine de değinen Altun, 630 robotik cerrahi ameliyatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Eğitimde Modern Yaklaşımlar

Rektör Altun, tıp eğitiminde uygulamalı öğrenmenin önemine dikkat çekerek, Tıp Simülasyon Derslikleri Merkezi’nin kurulmasıyla öğrencilerin mesleki becerilerini geliştirecek bir altyapı oluşturduklarını ifade etti. Ayrıca, ERÜ Sahne’nin açılışı ile kampüs yaşamına kültürel bir boyut kazandırdıklarını söyledi.

Sürdürülebilir Enerji ve Yenileme Projeleri

Güneş enerjisi sistemlerinin önemine değinen Altun, otopark hizmeti gören GES ile yıllık 3,5 milyon kilovatsaatlik elektrik üretimi sağladıklarını belirtti. Kadir Has Kütüphanesi’nin yenileme çalışmaları ve TRAMPA Bölgesi’nin kazandırılması da gündeme geldi.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

ERÜ’nün araştırma faaliyetlerine de değinen Rektör Altun, araştırma grubu sayısını 30’dan 150’ye çıkardıklarını ve üniversite ile sanayi arasında güçlü bir bağ kurduklarını açıkladı. Ayrıca, eğitim vizyonunun yapay zeka ve dijital platformlarla zenginleştirileceğini belirtti.

Gelecek Hedefleri

Prof. Dr. Altun, üniversitenin gelecekteki projeleri arasında 160 bin metrekarelik yeni hastane binası, öğrenci yaşam merkezleri ve gen tedavisi çalışmalarının yer aldığını ifade etti. Tüm bu projelerin sadece bir kurumun değil, Kayseri protokolü ve hayırseverlerle birlikte gerçekleştirilen bir başarı olduğunu vurguladı.

Toplantı, hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.