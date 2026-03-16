  • Haberler
  • Gündem
  • ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, 'Kadir Gecesi' Mesajı Yayımladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kadir Gecesi dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Tüm İslam Alemi’nin Kadir Gecesi’ni tebrik eden Rektör Prof. Dr. Altun, mesajında şunları kaydetti;

“Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst seviyelere ulaştığı on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in son günlerine yaklaşırken, Kadir Gecesi’ne erişmenin sevincini birlikte yaşamaktayız.

Kadir Gecesi, bizlere rehber olan Kuran-ı Kerim’in, Cenab- ı Allah tarafından Hz. Muhammed (sav) vahyedilmeye başlandığı gönüllerin huzur bulduğu, günahların bağışlandığı en önemli gecelerdendir.

Bu gece; kalplerin arındığı, duaların semaya yükseldiği, merhamet ve kardeşlik duygularının güçlendiği müstesna bir gecedir. 

Mübarek Kadir Gecesi’nde; insanların barış içinde yaşamaları ve mazlum coğrafyalarda çocukların katledilmediği bir dünya için hep birlikte ellerimizi semaya açarak dua etmemiz hayli önemlidir.

Bu duygu ve düşünceler ile mübarek Kadir Gecesi’nin başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam âlemine ve insanlığa barış, huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyor; birlik, beraberlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyorum.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!