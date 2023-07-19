ERÜ Rektörü Prof. Dr. Altun, Sağlık Bakanı Dr. Koca'yı ziyaret etti
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.
- 19.07.2023 09:36
- Güncelleme: 19.07.2023 15:27
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.
ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun beraberinde Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ile birlikte Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Ziyaretinde Bakan Dr. Koca’ya teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, Tıp Fakültesi’nde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri ve hastanelerde yaşanan sorunlar hakkında bilgi verdi.
İHA
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