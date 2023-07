ERÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Ziraat Fakültesi’ne laboratuvar binası yapılacak

Yapılacak olan laboratuvar binası için Rektörlük makamında gerçekleştirilen protokol imza törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ve Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ünlükara ile Hayırsever İş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu ve Çıkrıkçıoğlu Ailesi katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Üniversiteye kuruluşundan bu yana desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Çıkrıkçıoğlu Ailesine teşekkür etti.

Üniversite olarak alınan başarılarda her zaman hayırseverlerin önemli ölçüde katkıları olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Altun, “Dünyada gıda arzının önemli olduğu süreçte Ziraat Fakültemize böyle güzel bir laboratuvarın yapılmasında adım attıklarından dolayı emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Yapılan bu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak katkılardır. Üniversitemize sağlanan bu katkıların sürekliliği de bizleri her zaman mutlu ve güçlü kılmaktadır” dedi.

Hayırsever İş İnsanı Mustafa Çıkrıkçıoğlu da konuşmasında Kuruluşundan bu yana her zaman Erciyes Üniversitesi’ne katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Konuşmasında Üniversite yöneticilerinin her zaman özverili çalışmalar yürüttüğüne dikkat Çeken Çıkrıkçıoğlu, “Erciyes Üniversitesi’nin başarılı çalışmaları ve dünya sıralamalarındaki yerlerini öğrenince bir Kayserili olarak iftihar ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu ile Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, yaptırılacak olan laboratuvar binasının protokolüne imza attı.

İmza töreni öncesi Hayırsever Mustafa Çıkrıkçıoğlu Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ile birlikte ayrıca Mustafa Çıkrıkçıoğlu Yabancı Diller Yüksekokulu’nu da ziyaret etti.