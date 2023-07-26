ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 278 öğrenci mezun oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde 3 bölümden 278 öğrenci mezun oldu.

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  • 26.07.2023 17:28
  • Güncelleme: 26.07.2023 19:20
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ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden 278 öğrenci mezun oldu
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden 2022-2023 Eğitim-Öğretim döneminde 3 bölümden 278 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürevvet Başer ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, “Erciyes Üniversitesi kurulduğu günden itibaren kendi hedeflerini Erciyes’ten alarak ilerleyen ve bu istikamette sadece şehrinde değil, dünyada etkin çalışmalar ile kendinden söz ettiren önemli bir üniversitedir” dedi. Rektör Prof. Dr. Altun, şunları kaydetti:

“Erciyes Üniversitesi ihtiyaç olan her alanda her zaman AR-GE faaliyetleri ile var olan bir üniversitedir. Bunları yaparken de tek bir amacı vardır. Ülkesine mutlaka katma değeri olan çıktıları ve çalışma sonuçlarını ortaya koymaktır. Biz bunları yaparken ise öğrenci boyutunu da ihmal etmiyoruz. Son yapılan araştırmalara göre Erciyes Üniversitesi’nin ülkemizdeki üniversiteler arasında öğrenci memnuniyeti sıralamasında altınca sırada olduğunu görmektesiniz. Bizler bu sonuçları çok önemsiyor ve değerli buluyoruz. Çünkü bizler üniversitede eğitim verirken gönüllere hitap etmek ve sahip olduğu bilgi birikimlerini ülkesinin menfaatleri için kullanan bir üniversite olma yolunda güçlü bir şekilde ilerliyoruz.”

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürevvet Başer ise konuşmasında fakültelerinde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri hakkında bilgiler vererek, mezun olan öğrencileri tebrik etti. Konuşmaların ardından dönem birincisi Merve Safa Altuntaş mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören mezun öğrencilerin yemin etmesi ve diploma takdiminin ardından sona erdi.

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İHA

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