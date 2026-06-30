ERÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, yeni mezunlarını verdi

(RHA)- Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı mezuniyet töreninde 415 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Poyrazoğlu, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ülfet Çetinkaya ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende konuşan ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, şunları kaydetti; “Mezun olan her öğrencimiz uzun ve zorlu bir eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak sağlık ordusunun yeni bir neferi olmaya hak kazandı. Sevgili meslektaşlarım, kıymetli mesai arkadaşlarım, eğitiminiz boyunca teorik bilgilerinizi uygulamalarla pekiştirdiniz. Hastanelerde, kliniklerde edindiğiniz deneyimler sizleri meslek hayatına hazırladı. Bundan sonraki yolculuğumuzda çalışacağınız her hafta, her aile ve her çalışma arkadaşınız inanın sizlere yeni yeni şeyler öğretecek. Öğrenmeye açık olduğunuz sürece gelişmeye ve topluma değer katmaya devam edeceksiniz. Bugün sizlere düşen en önemli görev bilimin ışığından ayrılmadan insan onuruna sahip her zaman ön planda tutarak görev yapmaktır. Bundan sonra sağlık alanında görev yaparken insan hayatına dokunacağız hep birlikte. Acıları paylaşacağız, umutları büyüteceğiz, çaresizlere çare, dertlilere deva, hastalara şifa vesilesi olacağız hep birlikte. Bu kutsal yürüyüşü yaparken vicdanımız ve merhametimiz bizim yoldaşımız olacak. Okulda öğrendiğimiz bilgi ve becerilerimiz bizim rehberimiz olacak. Sabrımızı ve etik değerlerimizi hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun. Bundan sonraki meslek yaşantınızda hepinize başarı ve mutluluklar diliyorum.”

Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ülfet Çetinkaya ise törende yaptığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik ederek, “Bugün öğrencilerimizi meslek hayatına uğurlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Sevgili mezunlarımız, bugün ülkemizin köklü ve saygın üniversitelerinden biri olan Erciyes Üniversitesi'nin çatısı altında Türkiye'nin önde gelen sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarından birinden mezun oluyorsunuz. İnanıyorum ki burada kazandığınız bilgi, beceri, mesleki donanımın değerini sağlık hizmeti sunarken her geçen gün daha iyi anlayacaksınız. Erciyes Üniversitesi mezunu olmanın ayrıcalığını meslek hayatınız boyunca hissedeceksiniz” şeklinde konuştu.

Konuşmalarının ardından dönem birincisi Mediha Kızılkaya mezuniyet kütüğüne plaket çaktı. Tören, mezun öğrencilere diplomalarının verilmesinin ardından sona erdi.