ERÜ, şehre yeni gelen öğrencileri otogarda karşılıyor

Erciyes Üniversitesi tarafından, Kayseri’ye yeni gelen öğrencileri karşılamak için Kayseri Şehirler Arası Otobüs Terminaline ERÜ standı kuruldu. Üniversite tarafından yapılan açıklamada: “Şehir dışından gelen öğrencilerimizi Kayseri Otogarı’nda kurduğumuz standımızda karşılamaya başladık. Erciyes ailesine katılan tüm öğrencilerimize “Hoş Geldiniz” diyoruz. Erciyes Üniversitesi; güçlü akademik kadrosu, modern kampüsü, uluslararası başarıları ve sosyal imkânlarıyla sizlere unutulmaz bir üniversite hayatı sunacak. Burada sadece meslek sahibi değil, aynı zamanda vizyon sahibi bireyler olarak geleceğinizi inşa edeceksiniz. Yolunuz açık, geleceğiniz parlak olsun. Herhangi bir sorunuz ya da kafanıza takılan bir şey olursa biz buradayız; otogarda standımızda sizi bekliyoruz” ifadelerinde bulunuldu.

Haber Merkezi

