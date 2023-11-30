ERÜ Sosyal Sorumluluk projelerinde rekora koşuyor

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri; Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde Türkiye genelinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz dönemi vize projeleri olarak toplam 16 farklı Sosyal Sorumluluk ve Topluma Hizmet projesi yaparak, büyük bir başarıya imza attı.

20023-2024 Eğitim-Öğretim döneminde bu güne kadar 16 sosyal sorumluluk projesine imza atan Erciyes Üniversitesi öğrencileri önemli bir farkındalık oluşturdu. Proje Koordinatörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, Vize projeleri ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir. Bu dersin amacı toplumu gönüllülük kavramı ile tanıştırmaktır. Paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken olma gibi değerlerin geliştirilmesine imkan tanır. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunur. Yozlaşma, tembellik, alkol-sigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çıkan “Sağlıksız Toplum, Sağlıksız Birey” sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamayı amaçlar” dedi. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin imza attığı bazı önemli projeler ise şöyle:

- Ana okulu çocuklar sporla tanışıyor etkinliği, Ali dağı zirve tırmanışı ve çevre temizliği etkinliği, Kızılay Kan Bağışı, Develi Spor Yap Zinde Kal Etkinliği, İşitme Engelliler ’Bir işaret, Bin Umut’ etkinliği, Öğretmenler Günü etkinliği, atık pil toplama, mavi kapak toplama projesi, elektronik atık toplama projesi, ihtiyaç sahibi okullara kütüphane oluşturulması ve kitap desteği, okullara saha çizimi, çevre temizliği projeleri, otizm farkındalık projeleri, spor her okulda projesi, ata sporlarımızı yaşatalım projesi, hareketle eğlen projesi.