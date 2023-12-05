ERU Spor Bilimleri Fakültesi'nden 'Bir gün değil her gün yanınızdayız' etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri; topluma hizmet uygulamaları dersi çerçevesinde Kayseri Özel Eğitim Meslek Lisesi’nde ’Bir gün değil her gün yanınızdayız’ etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde okulda eğitim-öğretim hayatlarına devam eden toplam 35 öğrenci ile birlikte okul bahçesinde sportif etkinlikler yapıldı. Etkinliklerin bitiminde üniversite ve lise öğretmen ve öğrencileri toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Ders Koordinatörü Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; ’Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi çerçevesinde sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Aksoyak; “Son olarak meslek lisesinde birçok sportif etkinlik düzenledik. Amacımız ders alan öğrencilerimizle birlikte buradaki öğrencilerimizin kaynaşmasını sağlamak onların ilerleyen meslek hayatında karşılaşacakları durumlarla ilgili hazır olmalarını sağlamak, sporun, fiziksel aktivitenin, egzersizin önemi konusunda bilgilendirmek oldu. Bu çerçevede etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.