ERÜ Spor Bilimleri'nden 'Bilim Yolunda Minikler' etkinliği

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde dersi alan yaklaşık 50 öğrenci Şehit Jandarma Er Ferhat Doğan İlkokulu’nda eğitim hayatlarına devam eden 17 öğrenci ile birlikte ’Bilim Yolundaki Minikler’ etkinliği düzenledi.

Etkinlik çerçevesinde 09.30- 11.00 arası Kayseri Bilim Merkezini gezip burada çeşitli etkinlikler yapan, sunumlar izleyen öğrenciler, sonrasında saat 11.00-12.00 arası buz pistinde buz pateni, temel kayma eğitimi ile ilgili uygulamalı eğitim aldılar. Pasta kesimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile etkinlik tamamlandı. Proje Koordinatörü Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak, proje ile ilgili yaptığı değerlendirmede; “Topluma Hizmet Uygulamaları dersi, öğrencilerimizin toplumsal duyarlılık ve farkındalık, işbirliği, dayanışma, etkili iletişim ve öz değerlendirme becerilerini desteklemek amacıyla toplumsal bilincin uygulamalı olarak kazandırıldığı bir derstir. Bu dersin amacı toplumu gönüllülük kavramı ile tanıştırmak; paylaşma, farklı olanı tanıma-kabul etme, farklılıklara uyum sağlama, problem çözme, üretken olma gibi değerlerin geliştirilmesine imkan tanıyarak, öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, yozlaşma, tembellik, alkol-sigara bağımlılığı gibi etmenlerle ortaya çıkan ’Sağlıksız Toplum, Sağlıksız Birey’ sarmalına alternatif çözümler üretmek ve uygulamak, kültürel yozlaşmanın kırılmasını sağlayabilecek yeni dinamik bir gücün oluşmasını sağlayabilmek, kişisel ve günlük sorunlarıyla uğraşan öğrencileri evrensel toplum değerleriyle buluşturmak, sosyal dayanışmayı desteklemek, yüksek değerlere sahip ’dünya insanı’ olabilme özelliklerini geliştirmelerine destek olmaktır” dedi. Projeler hakkında da bilgi veren Aksoyak, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Biz de bu amaçlar doğrultusuna elimizden geldikçe çok fazla kişiye ulaşabilmek için birçok farklı proje düzenlemekteyiz. Bugün tamamlanan projemizde büyük fedakarlıklar yaparak çalışan tüm öğrencilerimize ve proje çerçevesinde bizlere destek olan tüm gizli kahramanlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi