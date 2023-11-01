ERÜ Spor Bilimleri öğrencileri kan verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri 'Topluma Hizmet Uygulamaları' dersi çerçevesinde 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası sebebiyle Hunat Kan Alma Merkezi'ne kan bağışında bulundu.

PAYLAŞ
  • 01.11.2023 11:19
  • Güncelleme: 01.11.2023 14:45
ERÜ Spor Bilimleri öğrencileri kan verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri; ’Topluma Hizmet Uygulamaları’ dersi çerçevesinde 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası sebebiyle Hunat Kan Alma Merkezi’ne kan bağışında bulundu.

ERÜ Spor Fakültesi öğrencileri; ’Senin 15 dakikan, başkasının bir ömrü olsun.Sana ihtiyacım var kan dostum’ etkinliği düzenledi. Etkinlik çerçevesinde başvuru formlarını doldurduktan ve gerekli kontroller yapıldıktan sonra durumu uygun olan öğrenciler ve öğretim görevlileri kan bağışında bulundu. Etkinlik sonunda öğrenciler, toplu hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Öğretim Görevlisi Hasan Aksoyak; "Topluma Hizmet Uygulamaları dersi çerçevesinde birçok sosyal sorumluluk projesi ve etkinlik yapmaya devam ediyoruz. Bugün de amacımız öğrencilerimizi kan bağışı konusunda bilinçlendirmek, kan bağışının önemi konusunda dikkat çekmek, ilerde kendi görev yaptıkları bölgelerde bu ve benzeri projeler yapmaları konusunda rol model olmaktı. Bu çerçevede etkinliğimizi düzenlemek için bizlere destek olan katkı sağlayan herkese, bu projenin gizli kahramanları değerli öğrencilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Büyükkılıç: 'Trafik gürültüsünü en aza indiriyoruz'

Başkan Büyükkılıç: 'Trafik gürültüsünü en aza indiriyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Evlatlarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Evlatlarımızın fiziksel ve zihinsel gelişimine katkı sağlıyoruz'

Kayseri'de binada yangın: Ekipler mahsur kalanları kurtardı

Kayseri'de binada yangın: Ekipler mahsur kalanları kurtardı

Başkan Yalçın: 'Tarım anneleri evleri, bulunmaz bir nimet'

Başkan Yalçın: 'Tarım anneleri evleri, bulunmaz bir nimet'

Kayseri'de 3 kişiyi öldüren sanığın davasına devam edildi

Kayseri'de 3 kişiyi öldüren sanığın davasına devam edildi

Hunat'ta akrabası 3 kişiyi öldüren firari sanığın yargılandığı dava yine ertelendi

Hunat’ta akrabası 3 kişiyi öldüren firari sanığın yargılandığı dava yine ertelendi

Çok Okunanlar
1
Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

Ateşkes Yapılana Kadar Hergün Saat:21.00'de Işıklar Kapanacak

2
Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

Bir hafta bir yazar: Mehmet BAYRAM

3
Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

Asri Mezarlık'ta bir vatandaş ölü bulundu

4
TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

TOMTAŞ'ta Yatırım Revizyonu: 40 hissesi halka açılacak

5
İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

İzzettin El Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde:' Uzun bir savaşa hazırız'

6
'Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor'

‘Sanatcı veya Konserler Adına Aile Yok Ediliyor’

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trafik ekipleri 1 ayda 116 bin 285 aracı kontrol etti

Trafik ekipleri 1 ayda 116 bin 285 aracı kontrol etti

İlçe Belediye Başkanları TBMM'de milletvekilleriyle bir araya geldi

İlçe Belediye Başkanları TBMM’de milletvekilleriyle bir araya geldi

DAHA FAZLA
Kayseri'de 'Narkogüç' operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri'de 'Narkogüç' operasyonu: 10 gözaltı

Kayseri'de çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrenci kalmayacak

Kayseri'de çalışma masası ve kitaplığı olmayan öğrenci kalmayacak

Kayserispor'lu futbolcu Kolovetsios'tan öğrencilere giyim yardımı

Kayserispor'lu futbolcu Kolovetsios'tan öğrencilere giyim yardımı

Kayseri Ticaret Odası ihracat gezilerinin üçüncüsünü Çin'e gerçekleştirdi

Kayseri Ticaret Odası ihracat gezilerinin üçüncüsünü Çin'e gerçekleştirdi

Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için Melikgazi'de çalışmalar aralıksız devam ediyor

Daha temiz ve sağlıklı bir çevre için Melikgazi'de çalışmalar aralıksız devam ediyor