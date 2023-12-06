ERÜ, sürdürülebilirlik 2024 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu

Dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 yılı sıralaması açıklandı.

PAYLAŞ
  • 06.12.2023 14:30
  • Güncelleme: 06.12.2023 15:30
ERÜ, sürdürülebilirlik 2024 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünyanın en saygın derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Quacquarelli Symonds (QS) Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik 2024 yılı sıralaması açıklandı.

QS Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik Sıralama Sistemi, üniversiteleri Çevresel Etki, Sosyal Etki ve Yönetişim Etki olmak üzere 3 kategoride değerlendirmektedir.

Türkiye’den 18’si devlet, 5’i vakıf olmak üzere toplam 23 üniversitenin yer aldığı sıralamada ilk kez yer alan Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Dünyada 711-720 aralığında yer alırken, ülkemizde ise 10. sırada, devlet üniversiteleri arasında ise 8. sırada yer alarak önemli bir başarı elde etti.

ERÜ, QS Dünya Üniversite Sıralaması: Sürdürülebilirlik Sıralamasının alt kategorilerinde ise ülkemiz üniversiteleri arasında Yönetişim Etki Sıralamasında 5. sırada, Çevresel Etki Sıralamasında 9. sırada yer aldı.

galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Mobilya fabrikasında büyük yangın

Mobilya fabrikasında büyük yangın

Köşk Medrese restorasyonunda sona yaklaşıldı

Köşk Medrese restorasyonunda sona yaklaşıldı

'Güzelavrat' otundan 30 kişi zehirlendi

'Güzelavrat' otundan 30 kişi zehirlendi

Başkan Büyükkılıç'a Felahiye ve Özvatan'dan 'doğal gaz' teşekkürü

Başkan Büyükkılıç'a Felahiye ve Özvatan'dan 'doğal gaz' teşekkürü

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yapıyoruz'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Örnek teşkil eden sosyal yaşam alanları yapıyoruz'

İYİ Parti'li Ataş, atama bekleyen Türkçe Öğretmenlerine kontenjan istedi

İYİ Parti'li Ataş, atama bekleyen Türkçe Öğretmenlerine kontenjan istedi

Çok Okunanlar
1
Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

Kayseri Yerelde de Değişim İstiyor

2
Kayseri'nin Suyu El yakıyor

Kayseri’nin Suyu El yakıyor

3
Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

Kasımpaşa – Kayserispor maçını Çağdaş Altay yönetecek

4
Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

Kayseri'de kadın cinayeti: Başı ezilerek öldürüldü

5
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

6
Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

Aile ve sosyal Hizmetler İl Müdürü Cüneyt Özdemir Ankara İl Müdürü oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Milletvekili Arıkan, 'Kayseri'nin kangren haline gelmiş sorunları var'

Milletvekili Arıkan, “Kayseri’nin kangren haline gelmiş sorunları var”

Fabrika yangını 2 saatte söndürüldü

Fabrika yangını 2 saatte söndürüldü

DAHA FAZLA
Köşk Mahallesi'nin ilkokul ve ortaokul ihtiyacı gideriliyor

Köşk Mahallesi'nin ilkokul ve ortaokul ihtiyacı gideriliyor

Başkan Yalçın'ın Kütüphaneler Günü

Başkan Yalçın'ın Kütüphaneler Günü

ERÜ, sürdürülebilirlik 2024 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu

ERÜ, sürdürülebilirlik 2024 sıralamasında devlet üniversiteleri arasında 8. oldu

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu

Türkiye tarihinin en büyük rüşvet operasyonu

ERÜ, dünyanın en çevreci 85. üniversitesi

ERÜ, dünyanın en çevreci 85. üniversitesi