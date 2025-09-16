ERÜ Takımının Model Uydusu Uzaya Yaklaştı

Erciyes Üniversitesi’nde Mergen Model Uydu isimli takım, 10. kez düzenlenen Uluslararası Model Uydu Yarışması’nda, ilk kez gerçekleştirilen Yakın Uzay kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Takım Kaptanı Yunus Emre Özdemir, yaptıkları uydunun 36 kilometre yüksekliğe çıkıp, stratosfer tabakasına ulaştığını vurguladı. Takım Kaptanı Özdemir, “Küpsat kategorisine giren bir uydu tasarladık. 6 lisans öğrencisi için maliyet bizim için çok önemli. Maliyet-performans ilişkisini gözeterek bir uydu tasarlamaya karar verdik. Dikey olarak 36 kilometre yükseliyor. Bu da demek oluyor ki, stratosferi artık aştık ve yakın uzaya geldik. Yakın uzaydaki görevleri yerine getirebilmek de aslında uydunun alt branşlarını tek tek denemek oluyor. Bundan sonraki adımımız da gerçekten uzaya ulaşmak. O yüzden bu bizim için bir basamak. Her ne kadar birincilik elde etmiş olsak da, durmadan çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Mekanik Sorumlu Zahit Mecitli ise, yaptıkları uydunun teknik detaylarından bahsederek şu açıklamalarda bulundu: “Genel olarak dış kaplaması strafordan oluşuyor. Üzerindeki döner mekanizması da, yukarıdan gerekli görüntüyü yere aktarmak için konuldu. Radar reflektörünün bulunmasının sebebi; yerden havayla fırlatıldığı zaman Türk hava sahasından geçtiği için uçakların uçuş alanlarda gözükmesi. Reflektörün üst kısmında ise paraşüt bulunuyor.”