ERÜ Tıp Fakültesi 49. Dönem Mezunlarını Verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 49. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program çerçevesinde 291 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Vali Gökmen Çiçek, 2’nci Hava Bakım Fabrika Müdürü Hv. Tuğg. Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fazıl Özsoylu, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ile M. Hakan Poyrazoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, ERÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Fatih Horozoğlu, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını yapan Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Türkmen Bahadır Arıkan konuşmasında mezun olan öğrencileri tebrik etti. Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da konuşmasında mezun olan öğrencileri tebrik ederek, “Türkiye’de ilk on tıp fakültesi arasına giren akredite olmuş Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oluyorsunuz. Uluslararası nitelikli öğretim üyeleri, pandemide TURKOVAC Aşısını geliştirmiş bilgi birikimi, genetik ve kök hücre alanında nice sayılı alt yapıya sahip olan bir üniversiteden mezun olmak sizleri başlı başına ayrıcalıklı kılıyor. Siz üniversitemizin yüksek standartlarına uyum gösterdiniz. Zorlu sınavları geçtiniz. Bugün hem kendinizi hem ailenizi hem de bizleri onurlandırıyorsunuz” dedi. Konuşmasında mezun hekimlere seslenen Dekan Kemaloğlu, “Sevgili hekimler, bugün yeni bir yola çıkıyorsunuz. Önünüzde birçok imkan var. Kiminiz pratisyen, kiminiz uzman, kiminiz akademisyen olarak hayatlarınıza devam edeceksiniz. Fakat nerede olursak olalım. Bazı ahlaki standartlarda hep buluşacağız. Çünkü bizler hekimiz. Şunu belirtmek isterim sevgisiz iyileşme olmaz ve cesaret olmadan kötülük yenilmez. Bu nedenle bilgimize sevgiyi, tedavinize cesareti mutlaka katın. Bu sizi daha iyi bir insan ve daha değerli bir hekim yapar” diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin her alanda başarılı ve köklü bir üniversite olduğunu söyledi. Rektör Altun, “Erciyes Üniversitesi olarak, biz gerçekten eğitim, araştırma toplumsal katkı ve uluslararasılaşma boyutunda bize yakışan, şehrimize yakışan, ülkesine katkı sağlayan, önemli bir yüksek öğretim kurumu olarak, genç arkadaşları yetiştirme ve ülkesine çok değerli katkılar sağlamaya çalışan önemli bir üniversiteyiz” şeklinde konuştu. Konuşmasında mezun hekimlere seslenen Rektör Altun, şunları kaydetti;

“Lütfen insanımıza güvenin, insanımız ile barışık olalım, kendimizi, çevremizi ve toplumumuzu sevelim. Bunları yaptığımız zaman göreceksiniz ki özellikle meslek sevgisi de varsa, başarının gelmesi kaçınılmaz olacaktır. O nedenle genç doktorlarımıza özellikle kurum olarak bizleri temsil edecek olmalarından dolayı bugün vermiş olduğumuz mezunlarımızda ben bunu ışık olarak görüyorum.”

Törenin son açılış konuşmasını yapan Vali Gökmen Çiçek ise konuşmasında mezun olan öğrencilere “Erciyes Üniversitesi ve Kayseri’yi unutmayın” dedi. Doktorların her zaman büyük fedakârlık içerisinde görevlerini yürüttüklerine dikkat çeken Vali Gökmen Çiçek, şöyle devam etti;

“Vali olarak hayatta birçok kararlar veriyoruz. Bazen zor kararlarda veriyoruz. Ama benim verdiğim hiçbir zor karar siz doktorlarımızın ki kadar zor olmayacak. Çünkü sizin bir cerrah olarak vereceğiniz bir karar insan hayatı ile alakalı olacak. O baskı altında kararlar vereceksiniz. Ama eminim ki, iyi niyetiniz ve mesleki tecrübeniz hep en doğrusu olacak. Doktorlarımız idareci olarak da çok başarılı. Neden biliyor musunuz? En zor anda bile bir karar verebilmek önemli. Karar vermek kolay bir iş değil. O yüzden sizleri zorlu günler bekliyor. Bazen hayat kurtarmak için günlerce uykusuz kalacaksınız. Hastalarınız tarafından yanlış anlaşılacaksınız. Bazen haksızlığa da uğrayacaksınız. Ama ne olur pes etmeyin. Çünkü bu millet sizi yetiştirmek için aileleriniz ile birlikte çok büyük fedakarlıklar yaptı. Ailelerinizin, bizlerin ve vatanın sizlere ihtiyacı var. Pes etmek gibi lüksünüz yok. Pes edemezsiniz. Buna mecbursunuz. Yolunuz bahtınız açık olsun.”

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Karamehmet Yıldız ile Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halil Tekiner tarafından iki eserden oluşan mini konser verildi. Konserin ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birkan Yakan tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemini ettirildi. Tören, yeni mezunlar adına Dr. İrem Sarıtaş’ın konuşması, vefat eden Tıp Fakültesi Öğrencisi Alperen Günana anısına slayt gösterimi, öğrencilere diplomalarının verilmesi ve Tıp Fakültesi Öğrencilerinin mini konserinin ardından sona erdi.