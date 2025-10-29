ERÜ, ülke genelinde en iyi 13’üncü üniversite oldu

Erciyes Üniversitesi, ODTÜ URAP Türkiye Sıralaması’na göre Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler arasında 8’inci, genel sıralamada ise en iyi 13’üncü üniversite oldu. Liste; makale, atıf, doküman sayısı başta olmak üzere 15 faktör göz önünde bulundurularak hazırlandı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi tarafından 2009 yılında kurulan; yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirerek bilimsel metotlar geliştiren ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşan URAP Araştırma Laboratuvarı, en yüksek başarıya sahip üniversitelerin listesini yayınladı.

URAP Türkiye sıralaması; makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı, yurt içi ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen yurt içi ortak makale sayısı, TÜBİTAK’tan alınan proje sayısı ve öğretim üyesi başına düşen TÜBİTAK’tan alınan proje sayısı faktörleri kıstas alındı.

URAP’ın Tıp Fakültesi olan en iyi üniversiteler listesinde *Erciyes Üniversitesi, 8’inci sırada yer aldı.* Listedeki ilk 10 üniversite sıralaması ise şu şekilde:

• Koç Üniversitesi: 1153 Puan

• Hacettepe Üniversitesi: 1097 Puan

• İstanbul Üniversitesi: 1080 Puan

• Ankara Üniversitesi: 1038 Puan

• Gazi Üniversitesi: 1006 Puan

• Ege Üniversitesi: 1003 Puan:

• Atatürk Üniversitesi: 933 Puan

• *Erciyes Üniversitesi: 932 Puan*

• Marmara Üniversitesi: 929 Puan

• İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa: 926 Puan

Söz konusu listede 8’inci olan Erciyes Üniversitesi, genel sıralamada ise aynı puanla 13’üncü sırada yer aldı. Türkiye sıralamasında yer alan ilk 25 üniversite sıralaması ise şu şekilde:

• Koç Üniversitesi: 1153 Puan

• Hacettepe Üniversitesi: 1097 Puan

• ODTÜ: 1083 Puan

• İstanbul Üniversitesi: 1080 Puan

• İstanbul Teknik Üniversitesi: 1067 Puan

• Ankara Üniversitesi: 1038 Puan

• Gazi Üniversitesi: 1007 Puan

• Ege Üniversitesi: 1004 Puan

• Sabancı Üniversitesi: 992 Puan

• Yıldız Teknik Üniversitesi: 962 Puan

• Gebze Teknik Üniversitesi: 933 Puan

• Atatürk Üniversitesi: 933 Puan

• *Erciyes Üniversitesi: 932 Puan*

• Marmara Üniversitesi: 929 Puan

• İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa: 926 Puan

• İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi: 904 Puan

• Fırat Üniversitesi: 886 Puan

• Boğaziçi Üniversitesi: 881 Puan

• Dokuz Eylül Üniversitesi: 869 Puan

• Karadeniz Teknik Üniversitesi: 867 Puan

• Akdeniz Üniversitesi: 863 Puan

• İzmir İleri teknoloji Enstitüsü: 862 Puan

• Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi: 853 Puan

• Çukurova Üniversitesi: 852 Puan

• Bezm-İ Alem Vakıf Üniversitesi: 841 Puan

Erciyes Üniversitesi, 2024 yılında listede 14’üncü sırada yer alırken 205 yılında 13’üncü sıraya yükseldi. ERÜ’nün toplamış olduğu 932 puanın 155’i makale, 153’ü atıf, 151’i bilimsel doküman, 150’si doktora, 43’ü öğretim üyesi/öğrenci, 83’ü uluslararası işbirliği, 61’i yurtiçi birliği, 135’i TUBİTAK Proje puanı olarak kayda geçti.