  • ERÜ, üniversiteler arası spor faaliyetlerinde Türkiye 4'üncüsü oldu

Erciyes Üniversitesi üniversiteler arası gerçekleştirilen spor faaliyetleri kapsamında elde ettiği dereceler ile Türkiye 4'üncüsü oldu.

Erciyes Üniversitesi üniversiteler arası gerçekleştirilen spor faaliyetleri kapsamında elde ettiği dereceler ile önemli başarılara imza attı. ERÜ Rektörü Fatih Altun, elde edilen derecelerle ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz Yunus Emre Arslan okçulukta altın madalya, Ömer Amaçtan ise atletizmde gümüş madalya kazandı. Erciyes Üniversitesi ayrıca, altın ve gümüş madalya kazanan üniversite ödülleriyle ve en çok faaliyete katılan üniversiteler arasında Türkiye 4.’sü olarak büyük bir başarıya imza attı. Sporcularımızı, antrenörlerini ve emeği geçen herkesi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

