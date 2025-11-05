ERÜ URAP 2025–2026 Türkiye sıralamasında yerini aldı

ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren URAP (University Ranking by Academic Performance) Araştırma Laboratuvarı tarafından hazırlanan 2025–2026 Türkiye Üniversiteleri Sıralaması sonuçları açıklandı.

Açıklanan verilere göre Erciyes Üniversitesi URAP Türkiye Sıralaması’ndaki yükselişini bu yıl da sürdürdü. Devlet üniversiteleri arasında 11. sırada yer alan Erciyes Üniversitesi; alt bileşenlerdeki güçlü performansıyla da dikkat çekmiştir; makale puanı alanında devlet üniversiteleri arasında 11., atıf puanı alanında 8. ve yurt içi iş birliği puanı alanında ise 5. sırada yer aldı. Ayrıca, Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi bulunan üniversiteler arasında Türkiye genelinde 8. sırada yer alarak büyük bir akademik başarıya daha ulaşmıştı.

URAP tarafından yapılan sıralamada üniversiteler; Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Makale Sayısı, Atıf Sayısı, Öğretim Üyesi Başına düşen Atıf Sayısı, Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Toplam Bilimsel Doküman Sayısı, Doktora Mezun Sayısı, Doktora Öğrenci Oranı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı, Uluslararası Ortak Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Uluslararası Ortak Makale Sayısı, Yurtiçi Ortak Makale Sayısı, Öğretim Üyesi Başına Düşen Yurtiçi Ortak Makale Sayısı, TÜBİTAK Proje Sayısı ve Öğretim Üyesi Başına Düşen TÜBİTAK Proje Sayısı olmak üzere 15 göstergede değerlendirildi.

