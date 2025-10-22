ERÜ ve Kızılay iş birliğiyle 'Kızılay Butik' açılıyor‬

  • Haberler
‪Erciyes Üniversitesi öğrencilerine destek olmak amacıyla Türk Kızılay Kayseri Şubesi iş birliğiyle “Kızılay Butik” projesi hayata geçiriliyor.‬ ERÜ Rektörü Fatih Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,ihtiyaç sahibi öğrencilerin yanında olduğunu belirterek“Kızılay Kayseri Şubesi iş birliğiyle üniversitemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek olmak amacıyla ‘Kızılay Butik’ açıyoruz. Bu anlamlı sosyal sorumluluk projesine katkılarından dolayı Kızılay Kayseri Şubesi’ne teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

