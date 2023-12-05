ERÜ'ye 2023 TÜBA Uluslararası Akademi Ödülü

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen; 2023 Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. Ödüller çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa ödüle layık görüldü.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen; TÜBA’nın bilim insanlarını teşvik ve takdir misyonu kapsamında ihdas ettiği ve dünyadaki bütün bilim insanlarına açık olan 2023 yılı “TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri”ne Sağlık ve Yaşam Bilimleri ile Fen ve Mühendislik Bilimleri olmak üzere 2 kategoride toplam 3 bilim insanı layık görüldü. Ödüller çerçevesinde Fen ve Mühendislik Bilimleri kategorisinde; ERÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Yapay Zekâ ve Büyük Veri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Derviş Karaboğa, Mühendislik bilimlerinde özellikle “Yapay Arı Kolonisi algoritması” olarak yapay zeka uygulamalarında kullanılan bir optimizasyon algoritması geliştirerek bilim dünyasına ve teknolojilerin gelişimine önemli katkılar sağlaması ile yapay zeka alanındaki çalışmalarını Enerji Verimliliği ve Sağlık konularına da uygulayarak bu alanlarda da özgün katkıları sebebiyle 2023 TÜBA Akademi Ödülü’ne layık görüldü. Uluslararası Akademi Ödülüne layık görülen ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa’ya ödülü TÜBA-TÜBİTAK Bilim Ödülleri Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilecek.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜBA 2023 Uluslararası Akademi Ödülüne layık görülen Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa’yı tebrik etti.