ERÜ'ye 'Kızılay Butik Giyim Merkezi' Açıldı

Düzenlenen açılış törenine Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Afşın Alper Cerit ve Dr. Oktay Musa Kayırga, Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ile akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılışta konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin şehrin gururu olduğunu söyledi.

Açılan giyim mağazasının öğrencilere güzel bir destek olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, Belediye olarak öğrencilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da yaptığı konuşmada açılışı yapılan giyim merkezinin öğrenciler için önemli bir hizmet olduğuna dikkat çekti.

Merkezin açılmasında emeği geçen Kızılay yetkililerine teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Altun, “Öğrencilerimizin elbiselerini çok rahat bir şekilde gelip burada alacak olması üniversitemiz açısından da bence de çok büyük bir kazanç oldu” dedi.

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli ise konuşmasında açılışı yapılan giyim merkezi hakkında bilgi verdi.

Başkan Beydilli, merkezin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla velilerin ve hayır sahiplerinin vermiş olduğu hayırları biz burada ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için bir merkez açtık. Sağolsun gönüllülerimiz, öğrencilerimiz, personelimiz bu konuda çok büyük gayret sarf etti” diye konuştu.

Konuşmaların ardından “Kızılay Butik Giyim Merkezi”nin açılışı gerçekleştirilerek, davetliler tarafından gezildi.