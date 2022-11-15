ERÜ'ye TÜBA'dan 2 ödül

Çalışmaları ve bilime katkılarını tüm dünyaya duyuran bilim insanlarını teşvik ve takdir ederek Türk bilim camiasının uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) Ödüllerinden oluşan 2022 Yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini alacak isimler belli oldu. Ödüller çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2 ödüle layık görüldü.

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  • 15.11.2022 12:27
  • Güncelleme: 15.11.2022 12:32
ERÜ'ye TÜBA'dan 2 ödül
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Çalışmaları ve bilime katkılarını tüm dünyaya duyuran bilim insanlarını teşvik ve takdir ederek Türk bilim camiasının uluslararası alanda tanınmasına katkıda bulunmak amacıyla TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) Ödüllerinden oluşan 2022 Yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini alacak isimler belli oldu. Ödüller çerçevesinde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) 2 ödüle layık görüldü.

Sağlık bilimlerinde uzmanlık, diğer bilim dallarında doktora derecesini almış ve Türkiye’de çalışan veya Türkiye’de çalışma kararını vermiş, 39 yaşını doldurmamış genç bilim insanlarının başvuruları arasından yapılan değerlendirme sonucu 34 bilim insanı 2022 yılı TÜBA GEBİP Ödülüne ve 7 nitelikli Türkçe bilimsel telif eseri sahibi TESEP Ödülüne layık görüldü. Bu çerçevede ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahriye Akay ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aykut Gram 2022 Yılı TÜBA-GEBİP Ödülü almaya hak kazandı. Ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından sahiplerine tevdi edilecek.

ERÜ’nün her geçen gün yeni başarılara imza atmaya devam ettiğine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ödül almaya hak kazanan öğretim üyelerini tebrik etti.

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İHA

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