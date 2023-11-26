ERÜ'ye TÜBA'dan 3 Ödül

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) ödüllerini bu yıl alacak isimler belli oldu. Ödüller çerçevesinde Erciyes Üniversitesi'nden (ERÜ) 3 öğretim üyesi ödüle layık görüldü.

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  • 26.11.2023 08:53
  • Güncelleme: 26.11.2023 10:05
ERÜ'ye TÜBA'dan 3 Ödül
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Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen; Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP (Bilimsel Telif Eser) ödüllerini bu yıl alacak isimler belli oldu. Ödüller çerçevesinde Erciyes Üniversitesi’nden (ERÜ) 3 öğretim üyesi ödüle layık görüldü.

Her yıl TÜBA tarafından düzenlenen TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP 2023 yılı ödüllerinin sahipleri açıklandı. Açıklanan ödüllere göre TÜBA-GEBİP ödülüne 34 öğretim üyesi, TÜBA-TESEP ödülüne ise 13 öğretim üyesi layık görüldü. Açıklanan ödüller çerçevesinde ERÜ’den Fizik alanındaki çalışmalarından dolayı Doç. Dr. Emrah Tıraş, Nanoteknoloji alanındaki çalışmaları ile Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Nuri Ertaş TÜBA-GEBİP ödülüne layık görüldü. ERÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurhan Karaboğa da Doğa ve Mühendislik bilimleri alanında Optimizasyon Yöntemleri ve Matlab Uygulamaları eseri ile TÜBA-TESEP ödülüne layık görüldü. Ödül alan öğretim üyelerine ödülleri önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilecek.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TESEP ödülü alan öğretim üyelerini tebrik etti.

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İHA

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