ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

Bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda 2023 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Teşvik ve TÜSEB ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreni kapsamında TÜSEB Teşvik Ödülüne Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Nuri Ertaş layık görüldü.

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  • 21.10.2023 14:00
  • Güncelleme: 21.10.2023 14:00
ERÜ'ye TÜSEB'den Ödül

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sağlık Bakanlığı ve TÜSEB tarafından 9. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödül töreni düzenlendi.
Kurultayda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan’ın konuşmalarının ardından TÜSEB Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Teşvik ve TÜSEB ödülleri sahiplerini buldu.
Ödüller kapsamında Nanotıp ve biyomalzeme alanlarındaki çalışmaları ile ERÜ Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Nuri Ertaş TÜSEB Teşvik Ödülüne layık görüldü.
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Nuri Ertaş ödülünü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan aldı.

1ha

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