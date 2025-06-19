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ERVA açılışından etkilenen Nazım Amca, derneğe bağışta bulunacak

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında DSİ ERVA Spor Okulu'nun açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan vatandaşlardan Nazım Sevinçin, ERVA açılışında öğrencilerin spora verdiği emeklerinden etkilendiği için, ERVA derneğine bağışta bulunacağını söyledi.

ERVA açılışından etkilenen Nazım Amca, derneğe bağışta bulunacak

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 54.’sü olan DSİ ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, protokol üyeleri, öğrenciler, velileri ve vatandaş katıldı. Açılışa katılan vatandaşın arasında yer alan Nazım Sevinçin, öğrencilerin spora verdiği emekten etkilenip ERVA Spor Okulları’nın ERVA derneğine bağışta bulunacağını söyledi.

Haber Merkezi

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