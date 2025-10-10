  • Haberler
ERVA Spor Okullarında görev yapan uzman antrenörler tarafından Kayseri'deki okullarda öğrencilere branş tanıtımı ve ERVA Spor Okulları Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

ERVA antrenörlerinden öğrencilere ERVA tanıtımı yapıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in öncülüğünde başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında, ERVA Spor Okullarında görev yapan uzman antrenörler tarafından Kayseri’deki okullarda öğrencilere branş tanıtımı ve ERVA Spor Okulları Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Haber Merkezi

