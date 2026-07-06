ERVA'dan 3 sporcu SEM sporcusu olmaya hak kazandı

TEİAŞ ERVA Spor Kulübü boks sporcularından Rahime Yağren Özarslan, Eda Demir ve Hüseyin Mehdi Hasan Tayyar Türkiye üçüncüsü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olmaya hak kazandı.

ERVA'dan 3 sporcu SEM sporcusu olmaya hak kazandı

TEİAŞ ERVA Spor Kulübü boks sporcuları, Türkiye Şampiyonası için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri performansların ardından TEİAŞ ERVA Spor Kulübü boks sporcularından Rahime Yağren Özarslan 40 kg kategorisinde, Eda Demir 48 kg kategorisinde ve Hüseyin Mehdi Hasan Tayyar ise 90 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olmaya hak kazandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kızılırmak'a düşen babanın cansız bedeni 3. gün bulundu
Kızılırmak’a düşen babanın cansız bedeni 3. gün bulundu
Ekonomist Uzunoğlu, 'Dünyadan kopuk bir enflasyon yaşıyoruz'
Ekonomist Uzunoğlu, “Dünyadan kopuk bir enflasyon yaşıyoruz”
Kızılırmak'a düşen 15 yaşındaki Gülseren'in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu
Kızılırmak’a düşen 15 yaşındaki Gülseren’in cansız bedeni 5 gün sonra bulundu
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan şahsa 15 yıl 7 ay 15 gün hapis
Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi'ne kız yurdu yapılacak
Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi’ne kız yurdu yapılacak
Bursa Milletvekilinden Kayseri Kuzey Çevre Yolu ihalesi için Bakan Uraloğlu'na 'Pazarlık' sorusu
Bursa Milletvekilinden Kayseri Kuzey Çevre Yolu ihalesi için Bakan Uraloğlu’na ‘Pazarlık’ sorusu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!