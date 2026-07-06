ERVA'dan 3 sporcu SEM sporcusu olmaya hak kazandı
TEİAŞ ERVA Spor Kulübü boks sporcularından Rahime Yağren Özarslan, Eda Demir ve Hüseyin Mehdi Hasan Tayyar Türkiye üçüncüsü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olmaya hak kazandı.
TEİAŞ ERVA Spor Kulübü boks sporcuları, Türkiye Şampiyonası için kıyasıya mücadele etti. Türkiye Şampiyonası'nda gösterdikleri performansların ardından TEİAŞ ERVA Spor Kulübü boks sporcularından Rahime Yağren Özarslan 40 kg kategorisinde, Eda Demir 48 kg kategorisinde ve Hüseyin Mehdi Hasan Tayyar ise 90 kg kategorisinde Türkiye üçüncüsü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) sporcusu olmaya hak kazandı.