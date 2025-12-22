ERVA kar fırtınaları başladı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Hacılar Kapı Kayak Merkezi'nde faaliyete başlayan ERVA Kar Fırtınaları Spor Okulu'nu ziyaret etti. Burada konuşan Vali Çiçek, 'ERVA Spor Okulları Kar Fırtınaları projesiyle çok önemli bir adım atıldı. Bu branştan beklentimiz büyük.Kayseri'nin çocukları, Kayseri'nin evlatları için başlatılan bu proje çığ gibi büyüyerek devam edecek' dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 65’inci ERVA Spor Okulu olarak Erciyes Hacılar Kapı Kayak Merkezi’nde faaliyete başlayan ERVA Kar Fırtınaları Spor Okulu’nu ziyaret etti.  

Ziyaret esnasında ERVA Kar Fırtınaları Projesi hakkında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Erciyes’in Türkiye’nin kayak açısından en uygun ve en güzel dağlarından birine sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin mutlaka sporla değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vali Çiçek, açıklamasının devamında “Kayak için Türkiye’nin en uygun dağına sahip bir ilde yaşıyoruz. Böyle bir şehirde ERVA Spor Okulları kapsamında kayak branşının açılmaması büyük bir eksiklik olurdu. Geçtiğimiz hafta 64’üncü ERVA Spor Okulumuzu Bünyan Cezaevinde açmıştık. Ancak kayakta Türkiye için bu kadar önemli olan bir şehirde, özellikle kayak sporcuları yetiştirmemiz gerekiyor. ERVA Spor Okulları Kar Fırtınaları projesiyle çok önemli bir adım atıldı. Bu branştan beklentimiz büyük.Kayseri’nin çocukları, Kayseri’nin evlatları için başlatılan bu proje çığ gibi büyüyerek devam edecek” diye konuştu.

Haber Merkezi

