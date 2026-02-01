  • Haberler
ERVA Kar Fırtınaları sporcuları antrenmanlarını sürdürüyor

Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen ERVA Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren ERVA Kar Fırtınaları, kayak branşında haftanın beş günü Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen antrenmanlarla, alanında uzman antrenörler eşliğinde çalışmalarına devam ediyor.

Kayseri Valiliği himayelerinde yürütülen ERVA Spor Okulları bünyesinde faaliyet gösteren 65’inci spor okulu ERVA Kar Fırtınaları, kayak branşındaki çalışmalarına devam ediyor. Haftanın beş günü gerçekleştirilen antrenmanlar kapsamında toplam 100 öğrenci, evlerinden alınarak Erciyes Kayak Merkezi’ne ulaştırılıyor.

Alanında uzman antrenörler eşliğinde yapılan çalışmalarda sporcular, kayak branşına yönelik temel ve teknik eğitimler alıyor. Antrenman sürecinde çocuklar ve gençler, düzenli spor yapma alışkanlığı kazanırken, planlı çalışma programına uyum sağlıyor.

Erciyes’te gerçekleştirilen antrenmanlarda sporcuların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, azim ve takım çalışmasına yönelik kazanımlar elde etmeleri hedefleniyor. ERVA Kar Fırtınaları sporcuları, belirlenen program doğrultusunda antrenmanlarını sürdürmeye devam ediyor.

