ErVa'nın Kasım Ayı Konuğu Nurullah Genç

Kayseri Valiliği bünyesinde oluşturulan Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) çalışmaları içinde yer alan 'Erdemlerimizle Varız' (ErVa) projesi çerçevesinde her ay bir konu işleniyor.

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  • 25.11.2022 10:28
  • Güncelleme: 25.11.2022 10:47
ErVa'nın Kasım Ayı Konuğu Nurullah Genç
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Valiliği bünyesinde oluşturulan Değerler Eğitimi Merkezi (KAYDEM) çalışmaları içinde yer alan ’Erdemlerimizle Varız’ (ErVa) projesi çerçevesinde her ay bir konu işleniyor.

Okullarda öğrencilere yönelik ders içi etkinlikler yapılırken açık alanlarda reklam panolarında paylaşılan afişler üzerinden halkta farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. Projenin uygulama süreci içerisinde ayın son haftasında veliler, ayın temasını işleyen özel bir konukla buluşturuluyor. İçinde bulunduğumuz Kasım ayında ’edep’ teması işlenmekte olup tanınan ve sevilen eğitimci yazar Nurullah Genç; öğretmen, öğrenci ve velilerin davet edildiği aile eğitim semineri dizisinin ikincisinde 27 Kasım Pazar günü, saat 14:00’da Kadir Has Kongre Merkezinde şiirlerini seslendirecek.

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İHA

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