ErVa Öğrencileri Kayseri'yi Geziyor

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün paydaşı olduğu, valilik bünyesinde faaliyet gösteren KAYDEM’ in (Kayseri Değerler Eğitimi Merkezi) projelerinden ‘Erdemlerimizle Varız’(ErVa) projesi kapsamında Tomarza Fen Lisesi öğrencilerine Kayseri gezisi düzenlendi. Talas Belediyesi Gençlik Merkezi’nin ev sahipliğinde yapılan geziye otuz öğrenci katıldı. Fen Lisesi öğretmenlerinin de katıldığı gezide Talas ve Kayseri merkezde bulunan tarihi ve kültürel mekanlar rehber eşliğinde gezdirildi.

Talas’ta Mevlana Restoran’da yapılan kahvaltıdan sonra Yaman Dede Konağı, Tarihi El Yazmaları Müzesi, Yaman Dede Cami ziyaret edildi. Osmanlı Sokağı gezildi.

Kayseri merkezde ise Seyyid Burhaneddin Hazretleri türbesi ve mezarlığı ziyaret edildi.

Eski Kayseri Lisesi olan Milli Mücadele Müzesi gezdirildi. Öğrenciler Meryem Ana Kilisesi’nde kütüphaneyi gezdi, kitapları inceledi. Araştırma yapan ve ders çalışan kütüphane müdavimlerini gözlemledi.

Tarihi Kapalıçarşı yanında yer alan Cami-i Kebir ziyaret edildi. Caminin güneyinde yer alan Raşit Efendi Yazma Eserler Kütüphanesi bünyesinde bulunan el yazması eserler incelendi.

Kayseri Kalesi, kalenin zemininde bulunan Arkeoloji ve Etnografya müzeleri rehber eşliğinde gezildi. Hunat Hatun Kültür Merkezi’nde bulunan sanat atölyeleri gezildi.

Selçuklu Eserleri Müzesi'de ziyaret edildi.

Program Talas Belediyesi Gençlik Merkezi ziyareti ile sona erdi. Gençlik Merkezi’nde yapılan çalışmalar, kamplar, kültürel ve sanatsal faaliyetler hakkında Gençlik Merkezi gezi koordinatörü Atilla Aydın’dan bilgi alındı.

Öğrencilerimiz; edebiyattan sanata, tarihten arkeolojiye, musikiden el sanatlarına, kodlama atölyesinden akademik düzey İngilizce kursuna pek çok alanda inceleme yapma fırsatı buldu.

KAYDEM Proje Koordinasyon Başkanı Esra Kuşkaya geziyle ilgili: Biz gençlerimizin şahsiyetinin oluşumunda değerlerin çok önemli olduğunu biliyoruz. ErVa projesi gençlere kadim değerleri sadece bilgi olarak değil, bilinç olarakta vermeyi hedefliyor. İşte bu amaçla tarihe vefayı öğrenmeleri, milli ve manevi erdemleri kazandırmak için şehirdeki mekanları ve şahsiyetleri tanıtmak amaçlı Tomarza Fen Lisesi öğrencilerine Kayseri gezisini düzenledik.” açıklamasında bulundu.

Geziye katılan öğrencilerin görüşleri:

“Mükemmel bir gündü, iyi ki seçilmişim teşekkür ederim…Daima böyle güzel günler biriktirmemiz dileğimle…”

“Hocam gezi tek kelimeyle mükemmeldi bazı yerlere birçok gitmeme rağmen sizinle gitmek daha keyif vericiydi. Bilmediğim hikayeleri duydum. Bazı yerlerde ilk defa gitmiş oldum…baya güzel dolu dolu bir daha eşi benzerini bulamayacağım bir geziydi.”

“Yorulduğumuz kadar eğlendik. İlgi alaka oldukça iyiydi. Tomarza’da yaşasam da bende Kayseriliyim ve ilk defa bu kadar detaylı gezdim. Kayseri’yi, tekrarının başka yerde yaşanması pek mümkün olmayan bir geziydi emeğiniz için çok teşekkürler.”