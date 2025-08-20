ERVA öğrencileri tarih ve kültürle buluştu

ERVA Birlik Spor Kulübü Başkanı Erkan Esenyel eşliğinde, öğrenciler Seyyid Burhaneddin Hz. Kabri, Hunat Hatun Camii, Hunat Hatun Medresesi, Kayseri Kalesi, Kapalı Çarşı, Birlik Vakfı ve müze ziyaretleri gerçekleştirdi. Bu tür etkinliklerle öğrencilerin hem tarihsel hem de kültürel anlamda sosyal bilincinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Başkan Esenyel ise yaptığı açıklamada, “İlimizde yapılan yarışmalarda sporcularımız, üstün performanslarıyla 15 kupa ve 86 madalya kazanırken, 2 sporcumuz Türkiye Şampiyonası’nda 2. ve 3. lük kupalarını elde etti. Ancak asıl önceliğimiz, gençlerimizin sosyal ve kültürel gelişimini desteklemek. Bugün gerçekleştirdiğimiz Seyyid Burhaneddin Hz. Kabri, Hunat Hatun Camii, Hunat Hatun Medresesi, Kayseri Kalesi, Kapalı Çarşı, müze ve Birlik Vakfı ziyaretleri ile gençlerimiz hem tarih ve kültürle buluştu hem de sosyal bilincini güçlendirdi. Bu süreçte bize ilham veren ve gençlerimizin yanında olan Valimiz Sayın Gökmen Çiçek’e, ayrıca her zaman destekleriyle güç veren Birlik Vakfı Başkanımız Sayın Bilal Habeş Bulut’a sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikte daha güçlüyüz” dedi.