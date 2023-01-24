ERVA Projesi Kayseri'de başarılı bir şekilde uygulanıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Gençlik Merkezlerinde manevi rehberlerle yürütülen ÇEDES Projesi'nde daha etkin ve verimli olmak için düzenlenen çalıştay raporunda, 'ERVA Projesinin Kayseri'de başarılı bir şekilde uygulandığı gözlemlenmiştir' denildi.

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  • 24.01.2023 15:20
  • Güncelleme: 24.01.2023 16:28
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ERVA Projesi Kayseri'de başarılı bir şekilde uygulanıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen Gençlik Merkezlerinde manevi rehberlerle yürütülen ÇEDES Projesi’nde daha etkin ve verimli olmak için düzenlenen çalıştay raporunda, “ERVA Projesinin Kayseri’de başarılı bir şekilde uygulandığı gözlemlenmiştir” denildi.

Eğitim-öğretim yılı başından itibaren başlatılan Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi gün geçtikçe başka projelerin ve illerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve 19 Mayıs Üniversitesi’nden gelen eğitim uzmanları, ERVA hazırlama ve planlama ekibi ile bir araya geldi. 16-20 Ocak tarihleri arasında Kayseri İl Müftülüğü Toplantı Salonunda ERVA Projesi ekibiyle bir araya gelinerek, değerler eğitimi kılavuz kitabının içerik geliştirme çalışmaları yapıldı.

Çalıştay sonunda hazırlanan raporda, “ERVA Projesinin Kayseri’de başarılı bir şekilde uygulandığı gözlemlenmiş, Türkiye genelinde okul içi değerler eğitimi çalışmalarında uygulanmasının faydalı olacağı düşünülmüştür” denildi.

İHA

Kayseri Gündem
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