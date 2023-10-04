ERVA Projesi Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi

Kayseri geneli içerisinde uygulanan; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde öğrenci ve veli profiline yönelik kitlesel değer kazandırma çalışması olan ERVA Projesi’nin (Erdemlerimizle Varız) 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Gökmen Çiçek, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Millî Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, İlçe Millî Eğitim ve okul müdürleri, ERVA Projesi temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katılım sağladı. Proje tanıtımı ve konuşmaların ardından başarı belgesi takdim töreni yapıldı.

ERVA Projesi’ndeki çalışma azmini görmeleri sonucunda Valilik bünyesine kattıklarını söyleyen Vali Çiçek, İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Valiliğin destekleriyle projenin daha da ileri noktalara taşınacağını belirtti.

Geçen yılki eğitim-öğretim döneminin sınav sonuçlarına göre Kayseri’nin çok iyi düzeyde olduğunu söyleyen Vali Çiçek, “İlk 100’de 16, ilk binde 34 öğrenci yerleştirildi. Bütün ilçelerimizde ciddi bir başarıyla karşılaştık. Bundan dolayı İl Millî Eğitim Müdürü başta olmak üzere herkese teşekkür ve tebrik ediyorum” dedi.

‘EN BÜYÜK ÖDEVİMİZ, ERVA’YI EN İYİ ŞEKİLDE UYGULAYABİLMEK’

ERVA Projesi’nin il genelinde 100 okulda gönüllülük esasıyla uygulandığını söyleyen ve Milli Eğitim camiasınca da projenin daha ileri noktalara taşınması kapsamında çalışacaklarını vurgulayan İl Millî Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse, “Millî Eğitim camiası olarak en büyük ödevimiz, ERVA Projesi’ni en iyi şekilde uygulayabilmektir. Eğitimde üniversite başarıları, sportif başarılar, kültürel başarılar gibi öğrencilerimizi hayata hazırlama, günün çağına ihtiyaç duyulan şartlarla, donanımlarla buluşturma fırsatı gibi birçok süreç vardır. Bunların hepsinin özüne baktığımız zaman, Türk milletinin doğuşundan itibaren bizi biz yapan şeylerin erdemlerimiz olduğunu düşünüyorum. O zaman çocuklarımızı kendimize ait olan değerlerimizle, erdemlerimizle, bizi biz yapan gücümüzle tanıştırmalı, fırsat sunmalıyız. Bu anlayışı ve algıyı oluşturduğumuz zaman, hayatın her aşamasında başarıyı en üst derecede yakalayacağımıza inanıyoruz. Bunun için 22 bin öğretmen ve yöneticilerimizle bayrağı en üste taşıyıp eğitimde Kayseri’yi başkent yapacağız. Geçen yıl, valimizin önderliğinde başlattığımız ERVA Projesi’ni (Erdemlerimizle Varız) bu yıl tüm il genelinde 100 okulumuzda gönüllülük esasına dayalı olarak yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin katkılarıyla en iyi şekilde yerine getireceğiz. Erva, Kayseri’nin bağrından bir yıldız gibi parlayarak tüm ülke genelinde de uygulanacak ve yerini bulacak” şeklinde konuştu.