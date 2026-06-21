ERVA Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Açık, Muay Thai Dünya Şampiyonu oldu
Sağlık ERVA Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Açık, Muay Thai Dünya Şampiyonu oldu.
16-21 Haziran tarihleri arasında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da Muay Thai Dünya Şampiyonası düzenlendi. Sağlık ERVA Spor Kulübü sporcusu Ayşegül Açık, 45 kilogram altı genç bayanlar kategorisinde gösterdiği üstün performansla Dünya Şampiyonu oldu.
Şampiyona boyunca çıktığı tüm karşılaşmaları kazanarak finale yükselen Ayşegül Açık, final müsabakasında da rakibini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu ve ay-yıldızlı bayrağımızı gururla göndere çektirdi.