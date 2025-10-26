ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni'nde Murat Kekilli sahne aldı

  • Haberler
Öz Ağaç-İş ERVA Spor Kulubü öncülüğünde düzenlenen ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni, Murat Kekilli Konserine binlerce sporcu ve vatandaş katıldı.

'ERVA Spor Okulları Gençlik Şöleni' etkinliği kapsamında Sanatçı Murat Kekilli Kayseri'de konser verdi. Talas Paraşüt indirme alanında gerçekleştirilen konsere; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediyesi Mustafa Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, ERVA Spor Okulları öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

