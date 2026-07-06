ERVA Spor Okulları Hokey Antrenörü Avrupa yolunda
ERVA Spor Okulları bünyesindeki Hokey antrenörü Ömer Karakuş, Avrupa Şampiyonası Olimpiyat Elemeleri'nde Hokey Milli Takımı'nın başarısı için mücadele edecek.
ERVA (Erdemlerimizle Varız) Spor Okulları, Kayseri Valiliği öncülüğünde başlatılan ve gençleri spora teşvik etmeyi amaçlayan bir projedir. ERVA Spor Okulları bünyesindeki Hokey antrenörü Ömer Karakuş, 9-12 Temmuz tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası Olimpiyat Elemeleri'nde Hokey Milli Takımı’nın başarısı için mücadele edecek.