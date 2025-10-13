ERVA Spor Okulları istişare toplantısı gerçekleştirildi
Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile İl Müdürlüğü Konferans Salonunda Melikgazi ilçesindeki Erva Spor Okulları’nda görev yapan idareci, eğitmen ve antrenörler ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdildi.