  • Haberler
  • Gündem
  • ERVA Spor Okulları istişare toplantısı gerçekleştirildi

ERVA Spor Okulları istişare toplantısı gerçekleştirildi

Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Erva Spor Okulları'nda görev yapan idareci, eğitmen ve antrenörler ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

ERVA Spor Okulları istişare toplantısı gerçekleştirildi

Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile İl Müdürlüğü Konferans Salonunda Melikgazi ilçesindeki Erva Spor Okulları’nda görev yapan idareci, eğitmen ve antrenörler ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kapadokya'nın Kalbinde Bir Eğitim Mirası: Tarih, Teknoloji ve Toplum İçin Üniversite
Kapadokya’nın Kalbinde Bir Eğitim Mirası: Tarih, Teknoloji ve Toplum İçin Üniversite
Biber gazı kullanmak, meşru müdafaa sayılır mı?
Biber gazı kullanmak, meşru müdafaa sayılır mı?
Rektör Altun 'Bir üniversitenin en büyük başarısı, mezunlarının insan hayatına kattığı değerlerdir'
Rektör Altun; “Bir üniversitenin en büyük başarısı, mezunlarının insan hayatına kattığı değerlerdir”
ERVA Spor Okulları istişare toplantısı gerçekleştirildi
ERVA Spor Okulları istişare toplantısı gerçekleştirildi
Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde birçok etkinlik ve yatırım karara bağlandı
Kayseri Büyükşehir Meclisi'nde birçok etkinlik ve yatırım karara bağlandı
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı bıçaklı kavganın ilk duruşması görüldü
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı bıçaklı kavganın ilk duruşması görüldü
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!