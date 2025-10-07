Erva Spor Okulları, KKTC Avrupa Şampiyonasında
Kayseri Erva Spor Okulları KKTC'de yapılacak olan 22' inci Euro Asia Open GTF WTF WBF Taekwondo Şampiyonası'na katılacak.
Kayseri Erva Spor Okulları 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yapılacak olan 22’ inci Euro Asia Open GTF WTF WBF Taekwondo Şampiyonası’na katılacak. Üç uluslararası Müsabakaya davet edilen Erva Spor Okulları, 4 Erkek 3 bayan Sporcu 3 Antrenör ve 1 İdareci olmak üzere toplamda 11 kişi ile katılım saglayacak.