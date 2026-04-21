Erva Spor Okulları’ndan Türkiye Şampiyonluğu

Yalova’da 6-11 Nisan tarihleri arasında Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri düzenlendi. Şampiyonaya Kayseri’den katılan Leyla Dulda, Neslihan Kibar ve Huri Uçar kendi kategorilerinde Türkiye şampiyonu olurken, Erva Spor Okulları takım halinde de Türkiye şampiyonluğu kazandı. Ekip ayrıca Kayseri il sıralamasında U15 kategorisinde birinci sırada yer aldı. Başarılı sporcular, antrenörleri Davut Gökdoğan ile birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı’yı makamında ziyaret etti. İl Müdürü Kabakcı, sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Milli takıma seçilen sporcuların, 8–20 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edeceği bildirildi.