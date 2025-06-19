ERVA Spor Okulları'nın 54'üncüsü DSİ ERVA Spor Kulübü açıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 54.’sü olan DSİ ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, protokol üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Öğrencilerimiz, Devlet Su İşleri ismini duyunca bizim bir hamimiz var. Bizim büyüğümüz var. Arkamızı dayayacağımız DSİ'yi var diye düşünmeli. Bakın biz yeni binalar yaptırmıyoruz. İzin de vermiyorum. Biz olan binalarımızı faal hale getireceğiz. İşleteceğiz. Oralarda olacağız. O yüzden şimdiden buranın sorumlusu burayla ilgilenecek kişinin buraya kendini vakfetmesi lazım. Hep beraber buradan şampiyonlar çıkarmamız lazım. 54 ERVA kolay olmadı. Ama keyifli bir yolculukla 54’e geldik. Önümüzdeki hafta da 55, 56,57 açılacak gibi görünüyor. Bugün 15 bin sayılarına dayandı. Kalpleri vatan sevgisiyle atan ay yıldızlı bayrağı gördüğü zaman kalbi titreyen ailelerine saygılı memleketi her şeyin üzerinde gören 15 bin kişilik ERVA. ERVA valiliğin değil. ERVA gençlik sporun değil. ERVA koskoca bir buçuk milyonluk Kayseri'nin kendi projesi oldu. Kendi içinden çıktı ve çığ gibi büyüyor” ifadelerini kullandı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise; “Sevgili yavrularımız, çocuklarımız, bilesiniz ki bu yapılan hizmetlerin hepsi sizler için. Sizler daha iyi ortamlarda eğitim görebilesiniz, daha iyi ortamlarda yetişebilirsiniz diye. Buraların kıymetini bilerek daha iyi şartlarda çalışacağınıza, spor yapacağınıza, eğitim faaliyetlerinize katkıda bulacağınıza inancım tam olarak sizlere de özellikle hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da ERVA açılışını tebrik ederek: “Bu projede spor yapmayan kalmasın hedefiyle her mahallede, ERVA spor okullarıyla çok daha sayısal fazla ve birçok branşta sporcuya ulaşmış bulunuyoruz. ERVA spor okullarının analizini iyi yapmamız gerekmektedir” diye konuştu.

DSİ Bölge Müdürü Rahmi Şahin de Vali Gökmen Çiçek’e katkılarından dolayı teşekkürlerini sunarak şöyle konuştu: Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimlerine destek vermek, iyi alışkanlıklar kazandırmak, sağlıklı nesiller yetiştirmek ve spor bir türlü çocuklarımıza, gençlerimize aşılamak gibi önemli bir amacı olan bu projede yer alarak katkı sunmamıza vesile olan Valimiz Gökmen Çiçek’e şükranlarımızı arz ederiz.”