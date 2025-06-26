ERVA Spor Okulları'nın 55'ncisi Diyanet ERVA Spor Kulübü açıldı

Erdemlerimizle Varız (ERVA) Projesi kapsamında 55’incisi olan Diyanet ERVA Spor Okulu'nun açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Önceki Dönem İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Argıncık Muhtarı Hacı Ömer Elvan, protokol üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı. Açılışta konuşan Vali Gökmen Çiçek: “Kayseri'ye bir söz verdik hep beraber. Her mahallede spor okulu açacağız. Mahalle bakkalından adeta daha yakın olacağız. Sporu çocuklarımızın ayağına götüreceğiz diye bir söz vermiştik. Bir buçuk yıl önce çıktığımız bu yolda, bu serüvende, bugün 55’inci Erva Spor Okulu'nu açıyor olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Belki çok büyük binalar yapmıyoruz. Belki muhteşem binalar çocuklarımıza teslim etmiyoruz. Ama samimiyetle bir dertle her mahallede olmaya çalışıyoruz. Bugün 15 bin sporcuya ulaştık. Koskocaman bir aile olduk. Ve bu aile o kadar büyük, içerisinde Okul Aile Birliği Başkanlarımız, Yürütme Kurulumuz, muhteşem Çalışan Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz, kurumlarımız, hayırseverlerimiz, iş insanlarımızla ve 15 bin gencimizle koskocaman bir aile oldu” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Süleyman Şahin de: “Bu ekip çalışmasında da bugün gördüğümüz gibi bu organizasyonu daha da kıymetli kılan işte bu bütün paydaşların, hayırseverlerimizin, gönüllülerimizin, büyükşehir belediyemizin, ilçe belediyemizin, diyanetimizin, milli eğitimimizin, bütün kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin bir araya gelerek gençliğe sahip çıkması, ülkemizin geleceği olan gençlere sahip çıkması belki her şeyden daha kıymetli, çok daha anlamlı. Ben bu vesileyle bütün paydaşlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum. Gençlerimizin geleceği aydınlık olsun. Bütün emeği geçenlere tekrar şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da 55’nci ERVa’nın hayırlara vesile olmasını dileyerek: “Buradaki açılışı yapılacak testimizin bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Özellikle gençlerimizin eğitim görmesinde, spor yapmasında ciddi manada katkılar olacak olan bu tesis, bu bölgede de her yerde gittiğimiz mahallelerimizde işlendiği gibi bu bölgede de talep edilen bir tesisti. Ve ERVA Spor okullarının burada açılması son derece ehemmiyet. Ama Kocasinan bölgesi üzerinde söylüyorum. Şimdiye kadar açılan Erva Spor okullarından farklı olarak burası. Diyanetle birlikte caminin hemen yanı başında açılıyor olması. Bu da farklı bir ehemmiyet kılıyor” diye konuştu.

Kayseri İl Müftü Vekili Vedat Tekin de: “Diyanet ERVA Spor okulu olarak şu an ikincisi açılmış bulunmakta. Diyanet İl Müftülüğü ERVA Spor okulumuzun üçüncüsü açılacak inşallah” şeklinde konuştu.

Argıncık Mahalle Muhtarı Hacı Ömer Elvan ise sporcuların gelişimlerini gördükçe mutlu olduğunu dile getirerek şunları söyledi: “Bir buçuk yıldır olan sporcularımızın, gençlerimizin değişimini milli, manevi ve özellikle sportif gelişimle birlikte gördükçe bizler heyecanımızı daha kuşanarak, özellikle geleceğin teminatı olan gençlerimizi sporla, milli değerlerle, aynı zamanda gelecek adına değerler eğitimi vererek çok hızlı bir değişim ve dönüşümünü görüyoruz.”